Азизов Абдулкарим Абдрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзизов Абдулкарим Абдрахманович

Азизов Абдулкарим Абдрахманович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1896

Дата смерти

25.11.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Абдулазизов Абдурахман

Мать: Халися

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1923

Дочь: Фейсханова Саера Каримовна

Мать ребёнка: Ляйля

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляйля

Смерть
25.11.1923
с.СуыкСу
Причина смерти: умер от ран Гражданской войны.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close