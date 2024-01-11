Азизов Абдулкарим Абдрахманович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1896
Дата смерти25.11.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Абдулазизов Абдурахман
Мать: Халися
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: Фейсханова Саера Каримовна
Мать ребёнка: Ляйля
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляйля
Смерть
25.11.1923
с.СуыкСу
Причина смерти: умер от ран Гражданской войны.