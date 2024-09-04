Алгазин Максим Васильевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Алгазин Василий Михайлович
Мать: Алгазина Арина (Ирина)
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Марья Максимовна
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Елистратовна (Калистратовна)
Смерть
Неизвестно