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Алгазин Максим Васильевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Алгазин Василий Михайлович

Мать: Алгазина Арина (Ирина)

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Прасковья Елистратовна (Калистратовна)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марья Максимовна

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Елистратовна (Калистратовна)

Смерть
Неизвестно

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