Иванюк (Степовая) Нелли Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.2007
Дочь: Иванюк Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.2007
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.2012
Дочь: Иванюк Виталина Андреевна
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно