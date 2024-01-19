Иванюк (Степовая) Нелли Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюк (Степовая) Нелли Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степовой Виктор Петрович

Мать: Степовая Галина Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.2007

Дочь: Иванюк Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.2007

Сын: Иванюк Семен Андреевич

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.2012

Дочь: Иванюк Виталина Андреевна

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванюк Андрей Васильевич

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