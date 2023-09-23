Куликов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно