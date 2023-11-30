Матвеева (Кузнецова) Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Кузнецова) Мария Юрьевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

30.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1984

Отец: Кузнецов Юрий Дмитриевич

Мать: Кузнецова Ольга Валентиновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
04.08.2006

Муж: не указан

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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