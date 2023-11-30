Матвеева (Кузнецова) Мария Юрьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1984
Бракосочетание
04.08.2006
Муж: не указан
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан