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Клименко Степан Сергеевич

Место рождения

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

06.03.1901

Дата смерти

06.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901

Отец: Клименко Сергей Николаевич

Мать: Елена Ивановна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
19.02.1924

Жена: Ксения Максимовна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.06.1928

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.01.1931

Сын: Клименко Николай Степанович

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.02.1933

Сын: Клименко Владимир Степанович

Мать ребёнка: Ксения Максимовна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
06.06.1971
Шуя, Шуя, Ивановская область
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