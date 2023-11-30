Клименко Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1901
Дата смерти06.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1901
Отец: Клименко Сергей Николаевич
Мать: Елена Ивановна
Бракосочетание
19.02.1924
Жена: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
20.06.1928
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
09.01.1931
Сын: Клименко Николай Степанович
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
26.02.1933
Сын: Клименко Владимир Степанович
Мать ребёнка: Ксения Максимовна
Смерть
06.06.1971
Шуя, Шуя, Ивановская область