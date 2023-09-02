Любимова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Любимов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Любимова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Любимов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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