Любимова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Любимова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Любимов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Любимов Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно