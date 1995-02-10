Симашева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симашева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1995

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1995

Отец: Симашев Василий Эдуардович

Мать: Симашева Ольга Сергеевна

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