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Безверхий Иван Яковлевич

Место рождения

Пологи

Дата рождения

1809

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Безверхий Яков Демьянович

Мать: Безверхая Анна Григорьевна

Смерть
1811
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