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Безверхий Иван Яковлевич
Безверхий Иван Яковлевич
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Древо
Место рождения
Пологи
Дата рождения
1809
Дата смерти
1811
Пол
Мужской
Отец
Безверхий Яков Демьянович
1785 г.р.
Мать
Безверхая (Тоцкая) Анна Григорьевна
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Безверхий Яков Демьянович
Мать:
Безверхая Анна Григорьевна
Пологи
Смерть
1811
Пологи
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