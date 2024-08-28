Лаптева (Тарасова) Праскева Еремеевна
женский, родилась 18.10.1864
умерла Неизвестно
ОтецТарасов Еремей Егорович01.11.1830 г.р.
МатьТарасова Анна АлексеевнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Лаптев Лаврентий ФокиевичНеизвестно г.р.
Дети
Лаптев Никита12.09.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864
Отец: Тарасов Еремей Егорович
Мать: Тарасова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1884
Сын: Лаптев Никита
Отец ребёнка: Лаптев Лаврентий Фокиевич
Смерть
Неизвестно