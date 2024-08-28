Лаптева (Тарасова) Праскева Еремеевна 18.10.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Лаптева (Тарасова) Праскева Еремеевна

Автор
ТТ
Тарасова Т.

женский, родилась 18.10.1864

умерла Неизвестно

Отец
Тарасов Еремей Егорович01.11.1830 г.р.
Мать
Тарасова Анна АлексеевнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Лаптев Лаврентий ФокиевичНеизвестно г.р.
Дети
Лаптев Никита12.09.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1864

Отец: Тарасов Еремей Егорович

Мать: Тарасова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Лаврентий Фокиевич

Рождение ребёнка
12.09.1884

Сын: Лаптев Никита

Отец ребёнка: Лаптев Лаврентий Фокиевич

Смерть
Неизвестно

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