Епанчинцев Филип Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчинцев Филип Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величко Лидия Филиповна

Мать ребёнка: Гаврилова Аполинария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Филиповна

Мать ребёнка: Гаврилова Аполинария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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