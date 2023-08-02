Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Здвижков Яков Исаевич

Мать: Здвижкова (Клычева) Анна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
13.08.1973

Дочь: (Корсунова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Корсунов Михаил Матвеевич

Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1979

Сын: Корсунов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Корсунов Михаил Матвеевич

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