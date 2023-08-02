Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1973
Дочь: (Корсунова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Корсунов Михаил Матвеевич
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1979
Сын: Корсунов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Корсунов Михаил Матвеевич