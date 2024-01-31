Королёв Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Надежда Карповна

Смерть
Неизвестно
Большие Лётцы, Витебский район, Витебская область
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