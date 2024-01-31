Королёв Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Королёва Надежда Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большие Лётцы, Витебский район, Витебская область