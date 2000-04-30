Теречев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1939
Дата смерти30.04.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1977
Дочь: Богдановская Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Тимшина Мария Григорьевна
Пензенская область, г. Пенза-19
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайманова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.04.2000
Пензенская область, г.Заречный