Теречев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теречев Владимир Иванович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

14.01.1939

Дата смерти

30.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1977

Дочь: Богдановская Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Тимшина Мария Григорьевна

Пензенская область, г. Пенза-19
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайманова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.04.2000
Пензенская область, г.Заречный
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