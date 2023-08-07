Буранкин Юрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1927
Дата смерти11.11.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буранкина Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буранкина Елизавета Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Смерть
11.11.1976