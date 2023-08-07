Буранкин Юрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буранкин Юрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1927

Дата смерти

11.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буранкина Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
09.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буранкина Елизавета Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буранкина Елизавета Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Смерть
11.11.1976
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