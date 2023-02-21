Харланова-Кондрашова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова-Кондрашова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Харланов-Кондрашов Василий Семенович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Харланова-Кондрашова Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кондрашова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондрашов Иван Семенович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла (Семеновна)

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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