Харланова-Кондрашова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Харланов-Кондрашов Василий Семенович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Харланова-Кондрашова Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кондрашова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Харланова-Кондрашова Фекла (Семеновна)
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно