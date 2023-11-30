Скрябин Никита (Микитка) Третьяков (Афонасьев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Скрябин Третьяк (Тренка) Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Скрябин Никифор (Микифорко) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Скрябин Петр (Петрушка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678