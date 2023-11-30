Скрябин Никита (Микитка) Третьяков (Афонасьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Никита (Микитка) Третьяков (Афонасьев)

Место рождения

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Скрябин Третьяк (Тренка) Афонасьев

Мать: не указана

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Скрябин Никифор (Микифорко) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Скрябин Петр (Петрушка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Максимовский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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