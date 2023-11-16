Петренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Петренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганна Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Петренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Петренко Мария
Смерть
Неизвестно