Петренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганна Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Петренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Петренко Мария

Смерть
Неизвестно
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