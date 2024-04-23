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Евдокия Гавриловна

Место рождения

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

21.08.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Степан Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1873

Сын: Никита Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1875

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1875

Сын: Спиридон Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Агафья Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Филиппович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
21.08.1892

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