Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти21.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1871
Сын: Степан Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
03.09.1873
Сын: Никита Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1875
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1875
Сын: Спиридон Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Агафья Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Рождение ребёнка
09.10.1881
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Филиппович
Смерть
21.08.1892