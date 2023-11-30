Сочихин Илья Федоров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Федор Ефимов
Мать: Праскева Никонова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сочихин Иван Ильин
Мать ребёнка: Агафья Евддокимова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сочихина Акулина Ильина
Мать ребёнка: Агафья Евддокимова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Агафья Евддокимова
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Агафья Евддокимова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Агафья Евддокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евддокимова
Смерть
Неизвестно