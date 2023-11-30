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Сочихин Илья Федоров

Место рождения

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Федор Ефимов

Мать: Праскева Никонова

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сочихин Иван Ильин

Мать ребёнка: Агафья Евддокимова

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сочихина Акулина Ильина

Мать ребёнка: Агафья Евддокимова

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сочихин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Агафья Евддокимова

Михейково, Петровская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сочихин Василий Ильин

Мать ребёнка: Агафья Евддокимова

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сочихин Алексей Ильин

Мать ребёнка: Агафья Евддокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евддокимова

Смерть
Неизвестно
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