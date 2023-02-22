Манина (Астафьева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манина (Астафьева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астафьев Алексей

Мать: Астафьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
16.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
29.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манин Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манин Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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