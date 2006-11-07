Дунин Ричард Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунин Ричард Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1937

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1937

Отец: Дунин-Барковский Евгений

Мать: Дунин-Барковская Гали

Рождение ребёнка
28.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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