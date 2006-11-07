Дунин Ричард Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1937
Дата смерти07.11.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1937
Отец: Дунин-Барковский Евгений
Мать: Дунин-Барковская Гали
Рождение ребёнка
28.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург