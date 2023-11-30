Солохин-Солощенко Иван Саввин
Место рождения
Дата рождения17.05.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1874 ст.
Бракосочетание
21.05.1894 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
14.11.1894 ст.
Сын: Солохин-Солощенко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Солохина-Солощенко Параскева Федуловна
Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.
Сын: Солохин-Солощенко Василий Иванович
Мать ребёнка: Солохина-Солощенко Параскева Федуловна
Смерть
Неизвестно