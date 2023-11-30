Солохин-Солощенко Иван Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохин-Солощенко Иван Саввин

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

17.05.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1874 ст.

Отец: Солощенко Савелий Иванович

Мать: Солощенко Параскева Филиппова

Бракосочетание
21.05.1894 ст.

Жена: Солохина-Солощенко Параскева Федуловна

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
14.11.1894 ст.

Сын: Солохин-Солощенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Солохина-Солощенко Параскева Федуловна

Рождение ребёнка
03.02.1898 ст.

Сын: Солохин-Солощенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Солохина-Солощенко Параскева Федуловна

Смерть
Неизвестно
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