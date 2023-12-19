Нуржанова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуржанова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1993

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1993

Отец: Нуржанов Владимир Иванович

Мать: Нуржанова Елена Игоревна

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