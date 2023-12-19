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Нуржанова Татьяна Владимировна
Нуржанова Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1993
Пол
Женский
Отец
Нуржанов Владимир Иванович
1952 г.р.
Мать
Нуржанова Елена Игоревна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1993
Отец:
Нуржанов Владимир Иванович
Мать:
Нуржанова Елена Игоревна
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