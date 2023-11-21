Белокурова Мелания Григорьевна Или Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокурова Мелания Григорьевна Или Трофимовна

Место рождения

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок

Дата рождения

26.12.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: Белокурова Юлиания Григорьевна

Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Крещение
28.12.1915 ст.
Новосибирск, Купино, Метелево, Николаевская церковь (Метелево)
Восприемники: Трофим Ефимович Данилевский, Мария Дмитриевна Симоненко
Смерть
Неизвестно
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