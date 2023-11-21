Белокурова Мелания Григорьевна Или Трофимовна
Место рожденияНовосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Дата рождения26.12.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915 ст.
Отец: не указан
Новосибирск, Купино, Георгиевский поселок
Крещение
28.12.1915 ст.
Новосибирск, Купино, Метелево, Николаевская церковь (Метелево)
Восприемники: Трофим Ефимович Данилевский, Мария Дмитриевна Симоненко
Смерть
Неизвестно