Краюшников Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшников Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Карлагин Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Краюшникова Фекла Стефановна

Гари, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуланова Наталья Николаева

Мать ребёнка: Краюшникова Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краюшникова Фекла Стефановна

Смерть
Неизвестно
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