Батурина Агафья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти07.12.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Иван
Отец ребёнка: Батурин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батурин Семен
Смерть
07.12.1782
Батурина, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
68 лет