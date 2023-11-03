Батурина Агафья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Агафья Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

07.12.1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Иван

Отец ребёнка: Батурин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Семен

Смерть
07.12.1782
Батурина, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
68 лет
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