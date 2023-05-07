Кузьмина Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1912 ст.

Сын: Кузьмин Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Кузьмин Федор Леонович

Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Федор Леонович

Смерть
Неизвестно
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