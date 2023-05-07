Кузьмина Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1912 ст.
Сын: Кузьмин Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Кузьмин Федор Леонович
Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно