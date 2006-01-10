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Шистерова Мария Сергеевна
Шистерова Мария Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.2006
Пол
Женский
Отец
Шистеров Сергей Иванович
Мать
Любовь Родионовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2006
Отец:
Шистеров Сергей Иванович
Мать:
Любовь Родионовна
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