Хасаншин Ринат Каллимуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брилиант Шаймиевна
Рождение ребёнка
18.06.1969
Мать ребёнка: Брилиант Шаймиевна
Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно