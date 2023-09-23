Хасаншин Ринат Каллимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншин Ринат Каллимуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилиант Шаймиевна

Рождение ребёнка
18.06.1969

Сын: Хасаншин Айрат Ринатович

Мать ребёнка: Брилиант Шаймиевна

Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно
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