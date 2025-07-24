Киселева (Савенко) Галина Михайловна
женский, родилась 24.03.1931, Бердянск
умерла Неизвестно
ОтецСавенко Михаил Андреевич27.02.1891 г.р.
МатьСавенко (Савенко) Мария Порфирьевна20.06.1904 г.р.
Супруги
Киселев Александр Григорьевич05.06.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
21.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
25.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Савенко Галина Михайловна 24.3.1931 г.р. Отец Савенко Михаил Андреевич 38 лет, маляр. Мать Мария Прохоровна 26 лет, проживают Нагорный поселок 46.