Киселева (Савенко) Галина Михайловна 24.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Савенко) Галина Михайловна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 24.03.1931, Бердянск

умерла Неизвестно

Отец
Савенко Михаил Андреевич27.02.1891 г.р.
Мать
Савенко (Савенко) Мария Порфирьевна20.06.1904 г.р.
Супруги
Киселев Александр Григорьевич05.06.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931

Отец: Савенко Михаил Андреевич

Мать: Савенко (Савенко) Мария Порфирьевна

Савенко Галина Михайловна 24.3.1931 г.р. Отец Савенко Михаил Андреевич 38 лет, маляр. Мать Мария Прохоровна 26 лет, проживают Нагорный поселок 46.

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1954

Муж: Киселев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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