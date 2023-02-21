Вишняков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Вишняков Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатилова Надежда Александровна
Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно