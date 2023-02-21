Вишняков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Вишняков Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатилова Надежда Александровна

Мартыновка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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