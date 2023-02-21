Козина (Тришина) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Тришина) Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1869 ст.

Сын: Козин Афанасий Прокопиев

Отец ребёнка: Козин Прокопий Митрофанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Прокопий Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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