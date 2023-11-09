(Дрозд) Пелагея Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Дрозд Герасим Яковлев
Мать: Дрозд Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марина Евсеева
Отец ребёнка: Воловиков? Евсей Иванов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дрозд (воловиков) Павел Евсеев
Отец ребёнка: Воловиков? Евсей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно