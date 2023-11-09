(Дрозд) Пелагея Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дрозд) Пелагея Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Дрозд Герасим Яковлев

Мать: Дрозд Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марина Евсеева

Отец ребёнка: Воловиков? Евсей Иванов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Дрозд (воловиков) Павел Евсеев

Отец ребёнка: Воловиков? Евсей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воловиков? Евсей Иванов

Смерть
Неизвестно
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