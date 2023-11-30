Будкин Игнатий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкин Игнатий Георгиевич

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: Будкин Георгий Павлович

Мать: Будкина Светлана Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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