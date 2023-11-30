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Будкин Игнатий Георгиевич
Будкин Игнатий Георгиевич
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Древо
Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
2010
Пол
Мужской
Отец
Будкин Георгий Павлович
1967 г.р.
Мать
Будкина Светлана Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Будкин Георгий Павлович
Мать:
Будкина Светлана Николаевна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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