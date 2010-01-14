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Авдонин Валерий Васильевич

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

13.09.1940

Дата смерти

14.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: Авдонин Василий Никитович

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.04.1963

Сын: Авдонин Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Авдонина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1976

Дочь: Игнатенко Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Авдонина Галина Ивановна

Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина Галина Ивановна

Смерть
14.01.2010
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