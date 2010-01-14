Авдонин Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1940
Дата смерти14.01.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940
Отец: Авдонин Василий Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1963
Мать ребёнка: Авдонина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1976
Дочь: Игнатенко Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Авдонина Галина Ивановна
Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдонина Галина Ивановна
Смерть
14.01.2010