Анкушина (Новокрещенова) Устинья Яковлева (Семенова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкушина (Новокрещенова) Устинья Яковлева (Семенова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Новокрещенов Семен Никитин

Мать: Новокрещенова 1, Трусова2 Мария Петровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Софья Яковлева

Отец ребёнка: Анкушин Яков Архипов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Анкушин Феоктист Яковлев

Отец ребёнка: Анкушин Яков Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкушин Яков Архипов

Смерть
Неизвестно
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