Анкушина (Новокрещенова) Устинья Яковлева (Семенова?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Софья Яковлева
Отец ребёнка: Анкушин Яков Архипов
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Анкушин Яков Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анкушин Яков Архипов
Смерть
Неизвестно