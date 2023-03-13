Завражный Матвей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Завражный Филипп Иванович
Мать: Завражный ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Завражный Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Завражных Евдокия Иродионовна
Рождение ребёнка
15.03.1837
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Завражных Евдокия Иродионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно