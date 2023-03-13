Завражный Матвей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражный Матвей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Завражный Филипп Иванович

Мать: Завражный ?

Рождение ребёнка
1832

Сын: Завражный Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Завражных Евдокия Иродионовна

Рождение ребёнка
15.03.1837

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Завражных Евдокия Иродионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражных Евдокия Иродионовна

Смерть
Неизвестно
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