Хрущёв Никита Сергеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1894
Дата смерти11.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1938
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1949 по 1971
Смерть
11.09.1971