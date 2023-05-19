Хрущёв Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёв Никита Сергеевич

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Место рождения

Калиновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.04.1894

Дата смерти

11.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1894
Калиновка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1949 по 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.09.1971
Москва, город федерального значения Москва
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