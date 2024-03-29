Коровина (Тарасова) Васса Меркуловна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Коровин Максим Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Дочь: Коровина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Дочь: Коровина Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Стефан Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Арсений Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Дочь: Коровина Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович
Сын: Коровин Герасим Гаврилович
Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович