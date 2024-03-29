Коровина (Тарасова) Васса Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина (Тарасова) Васса Меркуловна

Коровина (Тарасова) Васса Меркуловна

Место рождения

Дмитро-Покровское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитро-Покровское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.10.1876

Муж: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1879

Сын: Коровин Максим Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещён 21.01.1879
Рождение ребёнка
03.04.1881

Дочь: Коровина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение - 5.04.1881
Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Коровина Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1884

Сын: Коровин Стефан Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Коровин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники солдат Пётр Иванович Коровин и солдатка Гликерия Александровна Гончарова
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Коровин Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещён 21.02.1888 года
Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Коровин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.03.1892

Сын: Коровин Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Коровин Арсений Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Коровина Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1898

Сын: Коровин Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1901

Сын: Коровин Герасим Гаврилович

Отец ребёнка: Коровин Гаврила Евфимович

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Воспреемники - того же села крестьянин - михаил Андреевич Манохин и солдатка Евдокия Евфимовна Киселева (сестра Гаврилы Евфимовича)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.