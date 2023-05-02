Антипова Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Наталья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.?

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.?

Дочь: Антипова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Антипов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Антипова Эвелина Александровна

Отец ребёнка: Антипов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Александр Алексеевич

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