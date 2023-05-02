Антипова Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.?
Дочь: Антипова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Антипов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Антипова Эвелина Александровна
Отец ребёнка: Антипов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно