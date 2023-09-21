Городсков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородсков Пётр

Городсков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городсков Юрий Петрович

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Петровна

Мать ребёнка: Феодосия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close