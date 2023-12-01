Петр Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987

Отец: Игорь

Мать: Татьяна Сергеевна

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