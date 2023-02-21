Роше Юлия Вильгельмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
родилось 4 детей. пропала (убита) бандитами на Украине. произошло, когда большевики вызвали мужа в Питер( инженер- связист. умер от тифа).
Смерть
Неизвестно
ничего неизвестно о происхождении. датах,