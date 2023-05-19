Ковальчук Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Федор Сергеевич

Ковальчук Федор Сергеевич

avatar

Место рождения

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область

Дата рождения

06.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1981

Отец: Ковальчук Сергей Федорович

Мать: Ковальчук Любовь Владимировна

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close