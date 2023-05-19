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Ковальчук Федор Сергеевич
Ковальчук Федор Сергеевич
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Место рождения
Полярные Зори
, город Полярные Зори, Мурманская область
Дата рождения
06.03.1981
Пол
Мужской
Отец
Ковальчук Сергей Федорович
1954 г.р.
Мать
Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1981
Отец:
Ковальчук Сергей Федорович
Мать:
Ковальчук Любовь Владимировна
Полярные Зори
, город Полярные Зори, Мурманская область
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