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Горохов Станислав Семенович
Горохов Станислав Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1988
Пол
Мужской
Отец
Горохов Семен Николаевич
1963 г.р.
Мать
Горохова (Алексеева) Люция Константиновна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1988
Отец:
Горохов Семен Николаевич
Мать:
Горохова Люция Константиновна
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