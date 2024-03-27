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Фахрутдинов Имаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1850

Дата смерти

После ?.03.1870

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1850

Отец: Сеитов Фахрутдин

Мать: (Юнисова) Нефидя Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имаметдинов Сафа

Мать ребёнка: Айша

Рождение ребёнка
17.03.1870

Сын: Имаметдинов Люкманхаким

Мать ребёнка: Айша

Смерть
После ?.03.1870

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