Куклина (Яркова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Яркова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область

Дата рождения

17.10.1915

Дата смерти

24.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915

Отец: Ярков Дмитрий Иванович

Мать: Яркова Надежда Васильевна

Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область
Бракосочетание
10.12.1947

Муж: Куклин Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Куклин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1952

Сын: Куклин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1954

Сын: Куклин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
24.01.1974
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
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