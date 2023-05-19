Куклина (Яркова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1915
Дата смерти24.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915
Отец: Ярков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
10.12.1947
Рождение ребёнка
29.03.1948
Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1952
Сын: Куклин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1954
Сын: Куклин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Куклин Михаил Петрович
Смерть
24.01.1974