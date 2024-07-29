Чувашова (Микрюкова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашова (Микрюкова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович

Рождение ребёнка
05.09.1956

Сын: Чувашов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович

Рождение ребёнка
26.02.1965

Сын: Смирнов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович

Смерть
Неизвестно

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