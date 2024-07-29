Чувашова (Микрюкова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович
Рождение ребёнка
05.09.1956
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович
Рождение ребёнка
26.02.1965
Сын: Смирнов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Егорович
Смерть
Неизвестно