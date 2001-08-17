Бухарова (Афанасьева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1931
Дата смерти17.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931
Рождение ребёнка
14.01.1952
Сын: Бухаров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1956
Сын: Бухаров Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1967
Дочь: Косинова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович
Смерть
17.08.2001