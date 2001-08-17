Бухарова (Афанасьева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Афанасьева) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1931

Дата смерти

17.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1931

Отец: Афанасьев Михаил Васильевич

Мать: Афанасьева Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
14.01.1952

Сын: Бухаров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1956

Сын: Бухаров Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1967

Дочь: Косинова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Иванович

Смерть
17.08.2001
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